A pesar de que afirmó que nunca tuvo un problema de adicción, el exguardameta antioqueño expresó en el dialogo con la cadena argentina que si consumió en varias oportunidades cierto tipos de drogas.

“Sí, me ofrecieron y consumí [marihuana y cocaína]… O sea no era algo constante, pero en un par de ocasiones se me quedó en el organismo y acá [en Colombia] juzgan que uno consume para aumentar su capacidad. Yo nunca lo hice para mejorar mis condiciones”, manifestó René Higuita.

Cabe recordar que el exguardameta del combinado nacional fue sancionado en dos ocasiones, en los años 2002 y 2004, por dar positivo en los controles antidoping debido al consumo de cocaína.

“Yo simplemente lo hacía de joda, de hobbie, pero un día me quedó en el organismo por bastante tiempo y luego me tuve que hacer una desintoxicación”, agregó Higuita en la entrevista con el medio ‘gaucho’.

Por otro lado, el ‘Loco’ habló sobre su relación con Pablo Escobar, uno de los peores narcotraficantes que ha tenido Colombia, y manifestó que él fue uno de los “chivos expiatorios del gobierno en todo lo relacionado con el narcotráfico”.

Luego de haber sido el preparador de arqueros de Atlético Nacional por una temporada, René Higuita actualmente es embajador de la FIFA y es uno de los encargados de las escuelas de formación del conjunto verdolaga en Medellín.

Acá, las declraciones de Higuita:

René Higuita y su relación con las drogas. Así lo contó en el #LíberoVS con @MatiPelliccioni. pic.twitter.com/txGAgxV08q — TyC Sports (@TyCSports) November 29, 2019