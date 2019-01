Este miércoles el Paris Saint Germain confirmó que Neymar, lesionado en el pie derecho, podrá volver a jugar “en un plazo de diez semanas”, a principios de abril.

Después del anuncio, el diario AS de España recordó una particular situación: por tercer año consecutivo, el brasileño no jugará con su equipo en la semana del 11 de marzo, cumpleaños de su hermana, por lesión. De hecho, la ausencia de Neymar en sus equipos para ese día se extiende a cinco años si se tiene en cuenta que en 2015 y 2016 estaba sancionada por esos días.

🇧🇷 Por quinto año consecutivo, Neymar se pierde un partido el día del cumple de su hermana (11 de marzo):

❌ 2014/15: Sancionado

❌ 2015/16: Sancionado

❌ 2016/17: Lesionado

❌ 2017/18: Lesionado

❌ 2018/19: Lesionado pic.twitter.com/tMktEojoZm — AS (@diarioas) January 30, 2019

“Se llegó a un consenso para proponer a Neymar un tratamiento conservador de su lesión del quinto metatarsiano derecho”, explicó el PSG, que rechaza la posibilidad de volver a operar.

La fecha establecida para su vuelta corresponde con los cuartos de final de la Liga de Campeones, gran objetivo del club francés. Neymar se perderá los octavos de la competición, que comienzan el 12 de febrero ante el Manchester United.

Muestra de la preocupación por el estado de la estrella brasileña, el seleccionador Tite, que prepara la próxima Copa América (del 14 de junio al 7 de julio en Brasil), cruzó el Atlántico esta semana para visitar al jugador en su domicilio parisino.

El artículo continúa abajo

También te puede interesar Relación entre James y DT del Bayern es tan mala que hay “ley del hielo” entre ambos Promovido por: Rushbet

Lo mismo que Rodrigo Lasmar, el médico de la Seleçao que ya operó a Neymar el pasado mes de marzo de la fractura del quinto metatarseiano del pie derecho, la misma lesión que sufre ahora, presente en París desde el lunes para examinar al ‘crack’.

Neymar tuvo que abandonar el partido de Copa contra el Estrasburgo el pasado miércoles por un dolor en el pie derecho tras una dura entrada de un rival. Horas después, el PSG se contentó con informar que el jugador sufría “una reactivación dolorosa del quinto metatarso derecho”.