Higuita lleva varios días siendo tema de conversación nacional ya que el pasado sábado cumplió su promesa de cortarse el pelo porque Colombia no se coronó campeona de la Copa América.

En la noche de este lunes, ese tema volvió a resurgir después de que el exfutbolista confesara que no le creyeron quién era cuando pidió un domicilio. “Llamé a pedir un domicilio y me preguntaron que a nombre de quién era el pedido. Dije: ‘A nombre de José René Higuita’, y me mandaron a coger oficio”, contó Higuita en esa red social.

Como era de esperarse, la mayoría de sus seguidores respondieron su publicación con comentarios señalando que no le creyeron porque ya no tenía su característica melena. Los usuarios en redes sociales tomaron con gracia la anécdota de René y no perdieron la oportunidad de volver a generar diversión con su nuevo ‘look’.

Mientras que le cortaban el pelo, Higuita aseguró que volverá a dejarlo crecer para que lo sigan identificando con su poblada melena. Además, parte del cabello que le quitaron este sábado será subastado a beneficio de una fundación.

Este es el tuit con el que René le sacó sonrisas a sus seguidores con la anécdota del domicilio: