Pantano está en el país recuperándose de una infección del parásito toxoplasma, situación por la que su equipo decidió enviarle dos bicicletas para que el caleño entrene. Estas llegaron el pasado 7 de septiembre, pero ya completaron tres semanas retenidas en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Pantano se quejó en Twitter con la siguiente publicación, que minutos después fue respondida por la entidad.

Hola Jarlinson, queremos conocer que sucedió y saber cómo colaborarte, para esto necesitamos que nos escribas por INBOX. Esperamos tu mensaje. — DIAN (@DIANColombia) September 27, 2018

El corredor del equipo Trek Segafredo le contó a RCN Radio las complicaciones que ha tenido para “legalizar” la entrada de las dos bicicletas. Pantano afirma que la Dian le está cobrando una especie de impuesto, algo que nunca le había pasado en 17 años.

“Yo les he dicho que cómo voy a legalizar algo que no es mío, si esas bicicletas son para entrenar. Voy a Europa, vengo con ellas, entreno allá, acá, y yo no tengo por qué pagar eso, esas bicicletas no son mías, fuera que yo me fuera a quedar con ellas, listo”, aseguró el ciclista a ese medio de comunicación.

El ciclista vallecaucano agregó que a la hora de realizarse el envío de las bicicletas, desde Bélgica, estas fueron avaluadas en 2.500 dólares cada una. “Acá dicen que por ley, si sobrepasa los 2.000 dólares, toca pagar los aranceles y todo eso”, agregó Pantano en el diálogo que tuvo con RCN Radio.

“Yo llevo 17 años yendo a Europa y viniendo y nunca en mi vida he llenado un documento diciendo que llevo una bicicleta que vale tanto, yo simplemente paso y lo máximo que me han preguntado es ‘esa bicicleta qué’ y yo les digo que es mi herramienta de trabajo”, concluyó el ciclista.