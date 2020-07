green

La victoria dejó a los ‘madridistas’ primeros con 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona, segundo en la tabla, a falta de 2 jornadas.

Los autores de los goles del Real fueron los franceses Ferland Mendy (10’) y Karim Benzema (16’), mientras que para los dueños de casa descontó el venezolano Darwin Machis (50’).

Lo particular fue que el Real Madrid (en donde el colombiano James Rodríguez pidió no seguir siendo convocado) no tuvo penaltis a favor después de 3 fechas consecutivas.

En consecuencia, un triunfo más le asegurará la corona a la escuadra blanca, que cerrará su participación en el certamen recibiendo al Villarreal y visitando al Leganés.

Entre tanto, al Barcelona, que depende casi que de un milagro, le falta recibir al Osasuna y visitar al Alavés.