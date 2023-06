El internacional inglés Jude Bellingham se unirá al Real Madrid el primero de julio por seis temporadas, hasta 2029, tras un traspaso de 103 millones de euros (110 millones de dólares), más bonificaciones que podrían ir hasta el 30 % de esa cantidad, anunció el Borussia Dortmund en un comunicado este miércoles.

Se trata de un acuerdo “mutuo” entre las diferentes partes, precisa el Borussia Dortmund, único club de la Bundesliga que cotiza en Bolsa.

