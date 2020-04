El Manchester City de Inglaterra, actual equipo del español Josep Guardiola, reportó el fallecimiento de la mujer a las 9:01 a.m., hora colombiana. 48 minutos después se reportó con su mensaje de condolencia el Real Madrid, uno de los máximos rivales futbolísticos del DT.

Entre tanto, el Barça, casa de ‘Pep’, se manifestó pasada casi hora y media, a las 10:23 a.m., (hora colombiana).

Otro club que se pronunció con celeridad fue el Manchester United, principal oponente del Manchester City y escuadra que manifestó a las 9:19.

“El Real Madrid C. F. lamenta profundamente el fallecimiento de Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a su familia y a sus seres queridos”, trinó el cuadro ‘merengue’.

Por su parte, el Manchester United escribió en Twitter: “Todos en Manchester United estamos entristecidos por esta terrible noticia. Mandamos nuestras condolencias a Pep y su familia”.

Y el Barcelona apuntó: “Desde el FC Barcelona lamentamos la pérdida de Dolors Sala, en estos momentos tan difíciles, y nos sumamos a las muestra de pésame, especialmente para Pep Guardiola, familiares y amigos. Descanse en paz”.

Acá, los mensajes de cada club (en orden de publicación):

Everyone at Manchester United is saddened to hear this terrible news. We send our heartfelt condolences to Pep and his family. #ACityUnited https://t.co/vN3impeJy4

— Manchester United (@ManUtd) April 6, 2020