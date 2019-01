View this post on Instagram

Para @falcao y toda su familia mi sincero sentido pésame solo quisiera decirles que este gran ser nunca se irá ya que lo que irradio en este plano jamás se borrará o será olvidado. Un gran ser que dejo un gran ejemplo de ser humano que hoy se refleja en su hijo y seguro en toda su familia. Quisiera compartir un mensaje que Radamel papá me envió hace unos días. Descansa en paz Radamel 🙏🙏 #fuerzatigre El fósforo le dijo a la vela: • Hoy te encenderé. • ¡Oh no!, dijo la vela, tú no te das cuenta que, si me enciendes, mis días estarán contados; no me hagas una maldad de esas. • ¿Entonces tú quieres permanecer así toda tu vida? ¿Dura, fría y sin haber brillado nunca? preguntó el fósforo. • ¿Pero tienes que quemarme? Eso duele y además consume todas mis fuerzas, murmuró la vela. Entonces respondió el fósforo: • ¡Tienes toda la razón!. Pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para ser luz y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco, mi llama es pequeña y mi tiempo es corto. Pero si te paso mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida; yo fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego. Ahora, tú eres una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se transformará en luz y calor por un buen tiempo. Oyendo eso, la vela miró al fósforo que ya estaba en el final de su llama y le dijo: • ¡Por favor, enciéndeme! Y así produjo una linda y brillante llama. Así como la vela, a veces, es necesario pasar por experiencias duras, experimentar el dolor y sufrimiento para que lo mejor que tenemos surja, sea compartido y podamos ser LUZ. Recuerda que "mar calmado no hace buenos marineros", los mejores son revelados en las aguas agitadas. Entonces, si tuvieras que pasar por la experiencia de la vela, recuerda que servir y compartir el amor es el combustible que nos mantiene vivos. ¡Tú, que fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios, eres la luz del mundo y tu misión es irradiar esa luz! Dios te bendiga. Nunca olvides que siempre debemos ser luz. Una luz que guíe, no que opaque o ciegue. Tengamos un bendecido y exitoso diciembre, último mes de este *2018* y seamos luz para nuestros seres queridos.