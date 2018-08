La intención de ficharlo se habría dado tras la negativa del uruguayo Diego Godín de llegar a Old Trafford. Todo iría bien hasta que Barcelona puso sobre la mesa la cláusula que le permitiría recomprar al jugador.

“Los jefes del Manchester United no estaban dispuestos a aceptar la solicitud de Barça”, indicó The Times, según lo cita AS Colombia.

De otra parte, los ‘red devils’ tampoco habrían estado de acuerdo en incluir al portugués André Silva en la negociación, como sí lo aceptó Everton, que en este momento cuenta con ambos jugadores.

Cabe recordar que el técnico del Manchester United José Mourinho dejó ver su molestia luego de haber perdido la opción de tener en sus filas al ‘cafetero’. “Ahora debo centrarme únicamente en los futbolistas que tengo para afrontar los próximos partidos”, expresó ‘Mou’.

Mina, que ya tiene cántico por parte de la barra de su nuevo equipo, iniciaría sus entrenamientos con Everton este miércoles; hay una opción de que pueda debutar este fin de semana en la Liga Premier contra Southampton.