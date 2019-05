La victoria del Deportivo Cali por 3 goles a 1 en el estadio Atanasio Girardot, por la tercera fecha de los cuadrangulares finales de la Liga Águila, tuvo un rating de 7.8 puntos, según informó el portal especializado Rating Colombia, que desde hace años les hace un detallado seguimiento a los ratings de los canales de televisión más importantes del país.

Eso quiere decir que el partido del pasado domingo, transmitido por el Canal RCN, se convirtió en el más visto del torneo por televisión en 2019. El Nacional vs. Cali superó en sintonía al Nacional vs. América, que se disputó el pasado 27 de abril y tuvo 7.6 puntos de rating, y al América vs. Millonarios de la primera fecha de cuadrangulares, que registró 75 puntos de audiencia.

Cabe destacar que el Nacional vs. América fue trasmitido por el canal Win Sports, mientras que los otros dos partidos se vieron por televisión abierta (RCN).

Estos son los 5 partidos más vistos por televisión de la Liga Águila 2019: