El translado obedece que paulatinamente los diferentes países de Suramérica, aduciendo dificultades económicas, se fueron desmarcando del rally por etapas más importante del mundo.

“Las renuncias de Chile, Bolivia y Argentina nos han llevado a ser más activos en la búsqueda de otros lugares. El Dakar tiene la responsabilidad de organizar una carrera de calidad”, afirmaron a la agencia Efe los directivos del la competición.

Entre los posibles nuevos destinos también figuraban Angola y Sudrfrica, pero los organizadores se inclinaron por Arabia debido a que posee “una geografía monumental, propicia para buscar itinerarios audaces”, según indicó David Castera, director del certamen.

Los responsables del Dakar aspiran a encontrar en el desierto árabe “extensiones gigantescas y vírgenes que constituyen un marco único para poner a prueba su voluntad, cualidades de pilotaje y dotes para la navegación”.

Entre tanto, Jalid bin Sultan Abdala al Faisal, presidente de la Federación Saudí de Motor, destacó el apoyo a este proyecto de Mohamed bin Salman, príncipe de ese país: “Fue clave para obtener los derechos de un evento de tal amplitud”.

3⃣0⃣ years in Africa.

1⃣1⃣ years in South America.

The third chapter in the history of Dakar Rally is opening now… moving to the Middle East.

➡️ Next Dakar will be held in Saudi Arabia 🇸🇦

More details about this adventure will be announced on the 25th of April…

— DAKAR RALLY (@dakar) April 15, 2019