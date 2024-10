Rafael Nadal anunció este jueves en un video en las redes sociales que se retirará del tenis profesional al término de la final de la Copa Davis que disputará con España en Málaga en noviembre.

Este fue el video con el que se despidió:

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024