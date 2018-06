Nadal sigue marcando la historia del tenis mundial al conseguir su Grand Slam número 17. Solo lo supera el suizo Roger Federer que ha ganado 20, un récord histórico.

El artículo continúa abajo

El español se impuso ante Thiem, en 2 horas y 42 minutos, en las que el austríaco dio la pelea pero finalmente se vio vencido por el mejor del mundo.

Al recibir el trofeo, ‘Rafa’ no pudo evitar evidenciar su emoción hasta el punto de dejar caer algunas lágrimas sobre su rostro.

ALL the feels for @RafaelNadal. #RG18 pic.twitter.com/SD4f0mKSFa

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 10, 2018