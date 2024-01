En los octavos de final de la Copa del Rey, hay un partido en particular que hace unas temporadas no hubiera llamado mucho la atención, pero en esta campaña en especial sí promete tener muchas emociones, ya que se enfrentan dos equipos con presentes muy buenos debido al trabajo de sus entrenadores.

Se trata del partido entre el Rayo Vallecano, del delantero Radamel Falcao García, contra el Girona, del mediocampista colombiano Jhon Solís. Este es un juego que promete mucho, pues el Girona está en un gran nivel esta temporada, al punto de que es líder de la Liga de España, mientras que el Rayo Vallecano ha sacado resultados muy importantes, como contra el Real Madrid y el Sevilla, por ejemplo.

Cabe recordar que esta fase es a partido único, por lo que el equipo que gane será el que avanzará a los cuartos de final y el otro se quedará sin más competencia en la copa nacional de España.

A qué hora es Girona vs. Rayo Vallecano

Este compromiso, que es el que cierra la jornada de partidos del miércoles 17 de enero, se jugará a partir de las 3:30 de la tarde, hora colombiana, en el estadio Municipal de Montilivi, en la ciudad de Gerona.

Dónde ver el Girona vs. Rayo Vallecano

Los octavos de final, al ser de la Copa del Rey y no de la Liga de España, no se podrán ver ni por ESPN ni por su aplicación Star Plus, sino que tendrá transmisión del canal DSports y de su aplicación móvil.

Cómo va Falcao y Jhon Solís en la temporada

En este partido en particular hay dos jugadores que interesan el técnico Néstor Lorenzo pensando en la Selección Colombia, ya que Falcao podría llegar a la Copa América si tiene un buen final de la temporada, mientras que Solís es joven y por eso sería tenido en cuenta de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Durante esta campaña, Falcao ha jugado un total de 14 partidos, entre Liga y Copa del Rey, en los cuales ha anotado apenas 4 goles, mientras que Solís se ha ido ganando la confianza del técnico del Girona de a pocos y por eso, en su primera temporada en el exterior, ya suma 10 compromisos con el equipo.

