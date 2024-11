Cuando Rafael Dudamel, técnico de Bucaramanga, atendió a los medios, la periodista afirmó que “el presidente de Medellín ingresó al cuarto del VAR en el entretiempo” del partido que ganaron los paisas y le preguntó que si él tenía conocimiento sobre el tema.

El mismo entrenador venezolano dijo que no vio que el directivo entrara al espacio del VAR, pero indicó que si era verdad la parte disciplinaría debería actuar.

Además, puso en duda algunas decisiones arbitrales, como la expulsión de uno de sus jugadores, que se tomó luego de que el central recibió el llamado del VAR.

“[…] En esa acción de la roja, es una acción que no aplaudo y no dejo de reconocer que fue un error grave del jugador, por la actitud de mi jugador, pero la pelota dio en el hombro. Después lo llaman desde el VAR, entonces habrá influido eso que dicen del presidente. Hoy en día, todo se sabe y todo queda expuesto muy fácil”, declaró Dudamel.

Restrepo respondió a las acusaciones y negó que él, o cualquier integrante de Independiente Medellín, hubiese estado en la cabina del VAR.

Lee También

Qué dijo el presidente de Medellín por acusación de entrar en el VAR

El directivo habló con Caracol Radio al respecto y aseguró que todo es mentira y que se puede verificar:

“¡En absoluto! Yo no entré, ni nadie del equipo, entró a la cabina del VAR. Ahí estaba la policía, ahí está la constancia, la Policía muy amable y eso no es cierto. Lo pueden verificar incluso, pero yo te doy la palabra y mi actuar, el de los directivos, que eso no es cierto”, declaró:

🚨“¡En absoluto! Ni yo ni nadie del equipo entró a la cabina del VAR” 🗣️Juan Camilo Restrepo, presidente de Medellín, sobre su supuesto ingreso a la sala del VAR en el partido vs Bucaramanga 📻#ElVbarCaracol pic.twitter.com/sr0Q8Zc8pz — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) November 4, 2024

Hasta el momento de la publicación de esta nota no hay ningún pronunciamiento de Dimayor y Bucaramanga tampoco ha anunciado si va a tomar medidas por esta acusación.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.