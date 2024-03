Pulzo Deportes tendrá una nueva emisión del programa que se trasmite de lunes a viernes a partir de las 12:30 de la tarde, pero esta vez con una edición especial, ya que no será desde los estudios sino desde Tercer Tiempo, el restaurante delo ‘Tigre’ Córdoba.

En esta edición en particular, que tendrá público en vivo, Antonio Casale, ‘Rafa’ Cifuentes, Clara Támara y el ‘Tigre’ debatirán de nuevo acerca de todos los temas de discusión de la agenda deportiva.

Por ejemplo, como tema central estará todo lo relacionado a la Champions League, que dejó a Real Madrid y Manchester City como clasificados, pero con el equipo español sufriendo más de la cuenta.

Por su parte, como no podía ser de otra manera, se abordará la crisis del América de Cali, que ha dejado como resultado quedar fuera de la Copa Sudamericana, estar lejos del grupo de los ocho en la Liga BetPlay y el tener un técnico que no da garantías, por lo que es posible que no dure mucho tiempo en su puesto.

Además, los panelistas analizarán la primera baja de la Selección Colombia para los amistosos contra España y Rumania, Matheus Uribe, quien tuvo una lesión muscular y por eso estará entre 6 y 8 semanas fuera de las canchas.

Finalmente, los panelistas, junto al público que vaya al primer programa en vivo, también verán al Bambino y a Pablo Pons, quienes hablarán acerca de los colombianos en Argentina y la recta final de la Premier League.

Pulzo Deportes EN VIVO

Cabe destacar que Pulzo Deportes es un programa de análisis, opinión, entrevistas y momentos divertidos que se trasmite de lunes a viernes a partir de las 12:30 del medio día y usted lo puede seguir por el canal de YouTube y Facebook de Pulzo.

