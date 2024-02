En la noche de este miércoles 14 de febrero, el fútbol argentino presenció un hecho curioso y muy reprochable en el partido de Tucumán contra River Plate correspondiente a la quinta jornada de la Primera División de ese país.

Sobre el minuto 27 del primer tiempo, el árbitro pitó un penalti a favor del equipo de Martín Demichelis, el cual quería patear Miguel Ángel Borja debido a que es el goleador tanto del equipo como del campeonato en sí.

Sin embargo, el entrenador pidió que lo cobrara el mediocampista Ezequiel Barco, pero el guardameta se lo atajó con los pies y desató la locura en el estadio Monumental José Fierro.

No obstante, en ese momento, en medio de la celebración, el VAR llamó al árbitro para que repitiera el cobro porque hubo una invasión al área antes de que el jugador pateara, por lo que ahora sí Demichelis quería que lo cobrara Borja, pero Barco no lo permitió y al final, de nuevo, volvió a fallar.

Esto desató todo tipo de críticas para el jugador, ya que desobedeció el entrenador y por eso es que fue reemplazado al final del primer tiempo de juego.

De hecho, uno de los críticos por el hecho fue el periodista argentino Pablo Pons, hijo del 'Bambino'.

En su participación en el programa, que es de lunes a viernes a partir de las 12:30 del medio día, Pons aseguró: “Me sumo para hablarles de lo que anoche fue un escándalo en River. No quiero ser amarillista ni sensacionalista, pero igual hay que decir que Borja estuvo involucrado en el hecho“.

Y agregó: “¿Qué es lo que sucede cuando un jugador no le hace caso al entrenador? Demichelis es la autoridad. Barco fue rebelde, egoísta y desaprovechó la oportunidad dos veces. Yo no creo que vaya a jugar en la próxima fecha porque esto no puede pasar en River, uno de los clubes más grandes de Argentina”.