El comentarista señaló que Carlos Tévez, actual capitán del equipo ‘xeneize’, era quien encabezaba el listado, en el que también incluyó al delantero Ramón ‘Wanchope’ Ábila y a los exfutbolistas boquenses Darío Benedetto y Nahitan Nández (uruguayo).

Líberman tocó el tema luego de elogiar el desempeño de Jorman Campuzano en 2-0 sobre Atlético Tucuman, duelo de la fecha 19 de la liga argentina en el que fue elegido como figura por medios especializados como el diario Olé y el canal TyC Sports.

“Qué buena entrega de balón y qué claridad la de Campuzano ahora que no lo insultan sus compañeros. Ya se fueron los insultadores, unos que eran bravos. A él y a Sebastián Villa los mataban e insultaban todo el tiempo”, señaló inicialmente.

Luego dio nombres propios: “Tévez ya no los insulta y no sé ‘Wanchope’, pero él era otro de los que los insultaba. Benedetto y Nández también insultaban a los chicos colombianos y no los dejaban crecer”.