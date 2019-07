El club también prometió “tomar las medidas apropiadas” que correspondan, mientras que el jugador más caro de la historia no esconde su deseo de irse.

Hoy 8 de julio, Neymar da Silva Santos Junior, tenía que regresar a sus actividades de pretemporada con el primer equipo. El Club se percató que el jugador no se presentó en tiempo y forma, sin autorización previa. El Club lamenta esta situación y tomará acciones pertinentes. pic.twitter.com/2Bj6jaLsuy — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) July 8, 2019

A esto se le suma que este lunes por la noche, en una larga entrevista con el periódico Le Parisien, el director deportivo del Paris Saint-Germain, Leonardo, abrió la puerta de salida al astro, “si hay una oferta que convenga a todo el mundo”:

“Hoy en día no sabemos si alguien quiere comprarlo ni a qué precio”

Sin embargo, los apoderados del astro brasileño respondieron que el PSG “fue informado” del calendario del futbolista, por lo cual estaba al corriente de que sólo podría retornar a las prácticas el 15 de julio en el club francés.

Tenemos agenda tanto comercial como institucional. Y esas fechas ya estaban agendadas hace meses”, precisó NR Sports, agregando que Neymar comparecerá este sábado a la final del torneo de fútbol Neymar Jr’s Five. El propio padre de Neymar, Neymar Sr., declaró a la cadena Fox Sports que el PSG estaba “informado” de la ausencia de su hijo y representado:

“El motivo (de la ausencia) es conocido y previsto desde hace un año, en el marco de las actividades del Instituto Neymar”

Lesionado en el tobillo con la selección brasileña antes de la Copa América, el jugador de 27 años no tendría la intención de incumplir sus obligaciones, según varios medios, a pesar de su manifiesto deseo de irse confirmado el viernes por el presidente del FC Barcelona.

Criticado por su permisividad hacia su estrella desde su llegada en el verano boreal de 2017 por 222 millones de euros, el club parisino ha cambiado radicalmente su postura para reafirmar su autoridad. El primer paso de esa toma del control, el tono firme utilizado por el presidente Nasser Al-Khelaifi a mediados de junio, al término de una temporada en términos generales decepcionante.

“Los jugadores van a tener que hacer más, trabajar más (…) No están aquí para pasárselo bien. Si no están de acuerdo, las puertas están abiertas. ¡Ciao! No quiero más comportamientos de estrellas”, apuntó, sin citar a Neymar, en una entrevista en la revista France Football.

El club de la capital fue campeón de la Ligue 1, pero cayó de forma humillante en octavos de la Champions. Su derrota en la final de Copa y la falta de motivación y cierta apatía en los últimos partidos de liga reavivaron las voces críticas contra el estatus del que goza ‘Ney’ en París.

El FC Barcelona, sospechoso de querer recuperar al jugador en este mercado estival, temporizó a través de su presidente, Josep Maria Bartomeu, la semana pasada: “Sabemos que Neymar quiere irse del PSG, lo sabemos. Pero también sabemos que el PSG no quiere que Neymar se vaya. Por lo tanto, no hay caso”.

No obstante, la operación implicaría una serie de aristas nada fáciles de superar. Las señales no son las mejores para satisfacer al astro brasileño, quien ambicionaría regresar al club en el que brilló entre 2013 y 2017, y con el que conquistó la Liga de Campeones de 2015. ¿Pero es esta una forma de presionar y hacer bajar su precio? La partida a tres bandas (Barça-PSG-Neymar) ha comenzado, y aún todos esconden sus cartas.