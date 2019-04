View this post on Instagram

Badge en hommage au drame de la cathédrale Notre Dame disponible sur www.foot-store.fr et en boutique au 2 boulevard St Martin à Paris. . Flocage inédit gratuit sur le maillot extérieur du PSG. En le choisissant, nous nous engageons à reverser 10€ sur chaque maillot vendu a la fondation officielle du patrimoine pour la restauration de celle-ci. 🙏 @footstore75 mission-patrimoine.fr #notredamedeparis