La fase de todos contra todos contará con 20 fechas ya que regresa la jornada de clásicos regionales y terminará el primer fin de semana de mayo.

De esta primera fecha se aplazó el partido entre Tolima y Junior ya que se cruza con el encuentro de vuelta de la Superliga, que se jugará este domingo a partir de las 3:00 p.m.

El regreso a la máxima categoría del Unión Magdalena y el Cúcuta es uno de los grandes atractivos de esta primera jornada. Así como también lo son partidos entre equipos interesantes como Atlético Nacional vs. Once Caldas y Deportivo Cali vs. Bucaramanga.

A continuación, toda la programación de la fecha 1 de la Liga Águila 2019: