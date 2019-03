El partido entre los sudamericanos, uno de los amistosos más atractivos de este viernes, se jugará a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana, en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. El canal Win Sports transmitirá para el país este duelo.

Sin embargo, gran parte de la atención en el mundo futbolera se la roban los partidos de las eliminatorias de la Eurocopa 2020, que iniciaron estos últimos días. Desde las 2:45 p.m. hora colombiana se jugarán estos partidos, que sobresalen por encima de los demás de la jornada: Inglaterra vs. República Checa, Portugal vs. Ucrania y Francia vs. Moldavia.

El sábado futbolero tendrá un amistoso interesante para Latinoamérica: Brasil vs. Panamá. El encuentro entre los pentacampeones del mundo y los canaleros se jugará a las 12 del mediodía hora colombiana.

En las eliminatorias de la Euro, los encuentros más esperados son los que protagonizarán España, ante Noruega, e Italia, contra Finlandia. Ambos partidos se jugarán a partir de las 2:45 p.m. hora colombiana.