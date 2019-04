Entre el sábado 27 y domingo 28 de abril se definirán varias ligas, así como algunos descensos con participación de jugadores ‘cafeteros’. Además, prosigue el campeonato colombiano.

Sábado 27 de abril

● Liga de España: Atl. Madrid vs. Valladolid

Con Santiago Arias en el Atlético

Canal: Directv 610

Hora: 9:15 a.m.

● Liga de Italia: Inter vs. Juventus

Con Juan G. Cuadrado en Juventus

Canal: ESPN

Hora: 1:30 p.m.

● Liga de España: Barcelona vs. Levante

Canal: ESPN 2

Hora: 1:45 p.m.

● Liga Águila: Unión vs. Santa Fe

Canal: WIN

Hora: 4:00 p.m.

● Liga Águila: Cali vs. Águilas

Canal: RCN

Hora: 5:00 p.m.

● Copa de la Superliga de Argentina

Estudiantes vs. Racing

Canal: TyC Sports

Hora: 6:00 p.m.

● Liga Águila: Nacional vs. América

Canal: WIN

Hora: 6:00 p.m.

● Liga Águila: Alianza vs. Medellín

Canal: WIN

Hora: 8:00 p.m.

Domingo 28 de abril

● Ciclismo: Lieja-Bastoña-Lieja

Con: Daniel Martínez, Anacona, Betancur y Henao.

Canal: Caracol HD2

Hora: 7:20 a.m.

● Liga de Inglaterra: Burnley vs. Man. City

Canal: ESPN2

Hora: 8:05 a.m.

● Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Man. United

Canal: Directv 613

Hora: 10:30 a.m.

● Liga de Alemania: Núremberg vs. Bayern

Con: James Rodríguez en el Bayern

Canal: FOX

Hora: 11:00 a.m.

● Liga de España: Villarreal vs. Huesca

Con: Bacca en Villarreal y ‘Cucho’ Hernández en Huesca

Canal: ESPN 2

Hora: 11:30 a.m.

● Liga de Italia: Torino vs. Milan

Con: Cristian Zapata en el Milan

Canal: ESPN

Hora: 1:30 p.m.

● Copa de la Superliga de Argentina

Argentinos Jrs. vs. San Lorenzo

Con: Loaiza, Salazar, Rentería y Torres en San Lorenzo

Canal: FOX 2

Hora: 1:30 p.m.

● Copa de la Superliga de Argentina

Aldosivi vs. River Plate

Con: Rafael Santos Borré en River

Canal: FOX 2

Hora: 3:45 p.m.

● Liga Águila: Millonarios vs. Junior

Canal: RCN

Hora: 5:00 p.m.

● Copa de la Superliga de Argentina

Godoy Cruz vs. Boca Juniors

Con: Fabra y Villa en Boca

Canal: FOX 2

Hora: 6:00 p.m.