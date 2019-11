En Colombia empezarán los cuadrangulares semifinales de la Liga Águila, en Europa hay clásicos por montón y en Paraguay se jugará la final única de la Copa Sudamericana.

Acá, toda la programación:

Sábado 9 de noviembre

• Liga de Inglaterra: Leicester vs. Arsenal

Canal: ESPN 2

Hora: 12:30 p.m.

• Liga de España: Bayern vs. B. Dortmund

Canal: FOX 2

Hora: 12:30 p.m.

• Final, Copa Sudamericana: Colón vs. Ind. del Valle

Con: Morelo en Colón y Dájome en Independiente

Canal: Directv 610

Hora: 3:30 p.m.

• Liga colombiana: Santa Fe vs. América

Canal: RCN

Hora: 5:00 p.m.

• Liga colombiana: Nacional vs. Cúcuta

Canal: Win

Hora: 7:30 p.m.

Domingo 10 de noviembre

• Liga de Argentina: River vs. Rosario Central

Con: Borré, Quintero y Carrascal en River

Canal: FOX

Hora: 9:00 a.m.

• Liga de Inglaterra: Liverpool vs. M. City

Canal: ESPN 2

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de Italia: Juventus vs. Milan

Canal: ESPN 2

Hora: 12:30 p.m.

• Liga de España: Betis vs. Sevilla

Canal: Directv 610

Hora: 3:00 p.m.

• Liga de Francia: Marsella vs. Lyon

Canal: Directv 613

Hora: 3:00 p.m.

• Liga colombiana: Junior vs. Tolima

Canal: RCN

Hora: 5:00 p.m.

• Liga de Argentina: Vélez vs. Boca

Con: Fabra, Campuzano y Villa en Boca

Canal: FOX 2

Hora: 6:00 p.m.

• Liga colombiana: Alianza vs. Cali

Canal: Win

Hora: 7:30 p.m.