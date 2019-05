El sábado 4 y domingo 5 de mayo también tendrán jornadas definitivas en Inglaterra, España, Italia y Alemania con intervención de jugadores colombianos; además, se correrán las etapas finales del Tour de Romandía, Suiza; y se seguirá disputando la Copa de la Superliga Argentina.

Acá, la programación completa:

Sábado 4 de mayo

Liga de Alemania: Bayern vs. Hannover

Canal: FOX

Hora: 8:30 a.m.

● Ciclismo: Tour de Romandía

Con: Betancur, Anacona, Martínez y Contreras.

Canal: ESPN

Hora: 9:00 a.m.

● Liga de España: Español vs. Atlético

Con: Santiago Arias en el Atlético

Canal: ESPN

Hora: 9:15 a.m.

● Liga de Alemania: W. Bremen vs. B. Dortmund

Canal: FOX

Hora: 11:30 a.m.

● Copa de la Superliga de Argentina

Atl. Tucumán vs. Talleres

Con: Dayro Moreno y Diego Valoyes en Talleres

Canal: FOX 2

Hora: 1:30 p.m.

● Liga de Italia: Udinese vs. Inter

Canal: ESPN 2

Hora: 1:30 p.m.

● Liga de Inglaterra: Newcastle vs. Liverpool

Canal: ESPN

Hora: 1:45 p.m.

● Liga de España: Celta vs. Barcelona

Canal: Directv 610

Hora: 1:45 p.m.

Domingo 5 de mayo

● Liga de Inglaterra: Huddersfield vs. M. United

Canal: ESPN 2

Hora: 8:00 a.m.

● Liga de Inglaterra: Chelsea vs. Watford

Canal: Directv 613

Hora: 8:00 a.m.

● Ciclismo: Tour de Romandía

Con: Betancur, Anacona, Martínez y Contreras.

Canal: ESPN

Hora: 9:00 a.m.

● Liga de España: R. Madrid vs. Villarreal

Con: Carlos Bacca en el Villarreal

Canal: Directv 4k

Hora: 9:15 a.m.

● Liga de Francia: Mónaco vs. Saint-Etienne

Con: Falcao García en el Mónaco:

Canal: Directv 610

Hora: 10:00 a.m.

● Liga de Inglaterra: Arsenal vs. Brighton

Canal: ESPN 2

Hora: 10:30 a.m.

● Liga de Italia: Napoli vs. Cagliari

Con: David Ospina en el Napoli

Canal: ESPN 2

Hora: 1:30 p.m.

● Liga de España: Huesca vs. Valencia

Con: ‘Cucho’ Hernández en el Huesca

Canal: Directv 610

Hora: 1:45 p.m.

● Copa de la Superliga de Argentina

San Lorenzo vs. Argentinos Juniors

Con: Loaiza, Salazar, Rentería y Torres en San Lorenzo

Canal: FOX 2

Hora: 1:30 p.m.

● Liga Águila: Última fecha

Alianza vs. Patriotas

Nacional vs. Santa Fe

Cúcuta vs. Junior

Cali vs. Envigado

Pasto vs. América

Tolima vs. Medellín

Unión vs. Once Caldas

Hora: 3:30 p.m.

Canales: WIN

● Liga Águila: Última fecha

Millonarios vs. Águilas

Hora: 5:30 p.m.

Canal: RCN

● Copa de la Superliga de Argentina

Boca Juniors vs. Godoy Cruz

Canal: FOX 2

Hora: 6:00 p.m.

● Liga y Torneo Águila: Sorteo de cuadrangulares

Hora: 8:00 p.m.

Canal: WIN