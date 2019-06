Este sábado trae el partido de ida de la final de la Liga Águila entre Junior y Pasto, la final femenina del Roland Garros, la clasificación de F1 para el Gran Premio de Canadá y choques de la eliminatoria para la Eurocopa 2020.

Entre tanto, el domingo tiene el inicio del Dauphiné con Nairo Quintana, la final masculina de Rolad Garros, partidos de la Liga de Naciones y el amistoso de Colombia ante Perú.

Sábado 8 de junio

• Tenis, Roland Garros: Final femenina

Hora: 7:30 a.m.

Canal: ESPN

• Fórmula 1: Clasificación, GP de Canadá

Hora: 1:00 p.m.

Canal: FOX

• Eliminatorias, Eurocopa: Bielorrusia vs. Alemania

Hora: 1:45 p.m.

Canal: Directv 612

• Eliminatorias, Eurocopa: Grecia vs. Italia

Hora: 1:45 p.m.

Canal: Directv 613

• Liga Águila, final: Junior vs. Pasto

Hora: 7:30 p.m.

Canales: RCN y WIN

Domingo 9 de junio

• Ciclismo: Critérium del Dauphiné

Con: Nairo Quintana

Hora: 6:30 a.m.

Canal: ESPN 2

• Tenis, Roland Garros: Final masculina

Hora: 7:30 a.m.

Canal: ESPN

• Liga de Naciones: Suiza vs. Inglaterra

Hora: 8:00 a.m.

Canal: Directv 610

• Fórmula 1: GP de Canadá

Hora: 1:00 p.m.

Canal: FOX

• Liga de Naciones: Portugal vs. Holanda

Hora: 1:45 p.m.

Canal: Directv 610

• Amistoso: Perú vs. Colombia

Hora: 4:00 p.m.

Canal: Caracol