Sábado 13 de abril de 2019



● Liga de Italia: SPAL vs. Juventus

Con: Juan G. Cuadrado

Hora: 8:00 a.m.

Canal: ESPN

● Ciclismo: Vuelta al País Vasco (última etapa)

Con: Daniel Felipe Martínez

Hora: 8:30 a.m.

Canal: Señal Colombia

● Liga de España: Huesca vs. Barcelona

Con: Juan ‘Cucho’ Hernández

Hora: 9:15 a.m.

Canal: ESPN 2

● Liga de España: Sevilla vs. Betis (clásico andaluz)

Hora: 1:45 p.m.

Canal: ESPN 2

● Liga Águila: Santa Fe vs. Equidad

Hora: 6:00 p.m.

Canal: WIN

● Liga Águila: Medellín vs. Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Canal: WIN

Domingo 14 de abril de 2019

● Ciclismo: Clásica París-Roubaix

Con: Fernando Gaviria y Álvaro Hodeg

Hora: 7:00 a.m.

Canal: ESPN 2

● Liga de Italia: Sampdoria vs. Genoa (clásico genovés)

Hora: 8:00 a.m.

Canal: ESPN

● Liga de Alemania: F. Düsseldorf vs. Bayern Múnich

Con: James Rodríguez

Hora: 8:30 a.m.

Canal: FOX

● Liga de Inglaterra: Liverpool vs. Chelsea

Hora: 10:30 a.m.

Canal: ESPN

● Liga de Francia: Lille vs. PSG

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Directv 610

● Liga Águila: Patriotas vs. Millonarios

Hora: 3:00 p.m.

Canal: RCN

● Copa de la Superliga Argentina: San Lorenzo vs. Huracán (clásico porteño de B. Aires)

Con: Salazar, Loaiza, Rentería y Torres, en San Lorenzo. Daniel Hernández, en Huracán.

Hora: 3:15 p.m.

Canal: FOX 2

● Liga Águila: Junior vs. Nacional

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN

● Liga Águila: América vs. Cali

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN