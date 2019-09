green

Después de la fecha Fifa en la que hubo partidos de selecciones nacionales, la atención de los fanáticos futboleros se volverá a centra en el fútbol de países como Inglaterra, España, Italia y Argentina, en los que actúan varios de los jugadores colombianos más importantes.

Lo particular para este fin de semana es que habrá partidos entre equipos en los que hay futbolistas nacionales: Bournemouth vs. Everton, con Jefferson Lerma y Yerry Mina, y Genoa vs. Atalanta, con Cristian Zapata, Duván Zapata y Luis Fernando Muriel.

La definición de la Vuelta a España, con Nairo Quintana y Miguel Ángel López aspirando al podio, es el otro evento deportivo que paralizará a muchos colombianos en la mañana del sábado y el mediodía del domingo. La última jornada, con la llegada a Madrid, se terminará pasada la 1:00 p.m. hora colombiana.

Estos son los partidos más importantes de la agenda deportiva de este fin de semana:

Sábado 14 septiembre

Tottenham vs. Crystal Palace (9:00 a.m.)

Con : Dávinson Sánchez

: Dávinson Sánchez Real Sociedad vs. Atlético de Madrid (11:30 a.m.)

Con: Santiago Arias

Santiago Arias Barcelona vs. Valencia (2:00 p.m.)

Fiorentina vs. Juventus (8:00 a.m.)

Con: Juan Guillermo Cuadrado y Jeison Murillo

Huracán vs. River Plate (6:00 p.m.)

Con: Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal

Domingo 15 de septiembre