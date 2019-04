Tottenham de Inglaterra, equipo del zaguero caucano Dávinson Sánchez, será local en el primer partido, ante el Ajax de Holanda; mientras que el Barcelona de España también será anfitrión en el encuentro de ida, frente al Liverpool inglés.

Todos los encuentros empezarán a 2:00 p.m., hora colombiana, en las siguientes fechas, según lo estableció la Uefa, ente rector del fútbol europeo:

Semifinales (ida):

Martes 30 de abril: Tottenham vs. Ajax

Miércoles 1 de mayo: Barcelona vs. Liverpool

Semifinales (vuelta):

Martes 7 de mayo: Liverpool vs. Barcelona

Miércoles 8 de mayo: Ajax vs. Tottenham

La final se llevará a cabo el sábado primero de junio, también a las 2:00 p.m., en el estadio Metropolitano de Madrid, España.

El Barcelona es favorito para llevarse el título si se tiene en cuenta que la casa de apuestas Rushbet paga 2,50 lo invertido por su coronación, 3,60 por el Liverpool, 5,00 por el Tottenham y 5,50 por el Ajax.