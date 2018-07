Los deportistas que conquistaron las finales en el cuarto día fueron los patinadores Álex Cuvajante y Johana Viveros en los 10.000 metros por puntos, además de Edwin Estrada y Kerstinck Sarmiento los 500 metros por puntos. Con estas medallas, la Selección Colombia de Patinaje finalizó su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe con una cosecha de diez medallas: ocho de oro, una de plata y una de bronce.

En las pesas, otro deporte de notables éxitos para Colombia, Hugo Montes fue campeón en la categoría de los 77 kilogramos arranque y Nathalia Llamosa en los 63 kg arranque, obteniendo nuevo récord al levantar 102 kg.

Uno de los héroes del día, para Colombia, fue el nadador Omar Pinzón, que no solo ganó el oro en los 100 metros espalda, sino que además rompió su propio récord: impuso un tiempo de 54.88 segundos. En natación, Isabella Arcila también se llevó el oro en la prueba de los 100 metros libres.

El mal día lo tuvo Jossimar Calvo en la modalidad de Gimnasia Masculina individual, que no pudo terminar la final individual de la gimnasia artística; pero la delegación nacional alcanzó otra medalla dorada con Miguel Ángel Rodríguez en Squash.

Las medallas de plata fueron para Isaac Mateo Vélez y Karen Suache en Taekwondo Poomsae parejas, Hugo Fernando Montes en pesas envión 77 kg, Jackelina Heredia en pesas envión 63 kg, Sebastián Morales y Alejandro Arias en los 3 metros del trampolín sincronizado; y para Isabella Arcila, María Álvarez, María Román y Daniela Gutiérrez en los 4x200m relevo libre femenino.

Los bronces los consiguieron Rubén Murillo, Anderson Parra, Fabián Puerta y Kevin Quintero en el ciclismo de pista, velocidad por equipos; Dayana Ardila en gimnasia artística individual femenino, Jackelina Heredia en pesas arranque 63 kg, Néyder Lozano en taekwondo 74 kg, Sandra Vanegas en taekwondo 73 kg y Paula Medina y Joaquín Villegas en dobles mixto de tenis de mesa.

La jornada del lunes tendrá una nutrida programación para la delegación tricolor, que buscará mantenerse cerca de los mexicanos, especialmente peleando los primeros lugares en diferentes competencias de natación, levantamiento de pesas, gimnasia artística, ciclismo y squash. Esta es la programación:

Remo

7:00 a.m. – Equipos colombianos en varias modalidades

Tiro

8:30 a.m. Eliminatorias – 10M Rifle de aire masculino y Skeet masculino por equipos

Ecuestre

9:00 a.m. a 1:00 p.m. – Participación de Diego Pérez, Santiago Cadona, Sergio Muñoz y Jahleel Mahamud.

Natación

10:00 a.m. a 9:00 p.m. – Varias modalidades

Ciclismo de Pista Femenino

10:00 a.m. a 6:00 p.m. – Participación de Diana García y Martha Bayona

Tenis de Mesa

10:00 a.m. Semifinales Femenino y 5:30 p.m. Eliminatorias Masculino

Squash

10:00 a.m. – Dobles Femenino – Guyana vs. Colombia

10:45 a.m. – Dobles Masculino – Colombia vs. Guatemala

13:00 a.m. – Dobles Mixto – Colombia vs. Guatemala

Rácquetbol

10:00 a.m. a 17:00 a.m. – Participación en Masculino y Femenino

Levantamiento de Pesas – Arranque y Envión

11:00 a.m. a 1:00 p.m. – 69 Kg – Isabel Pérez y Mari Sánchez

1:00 p.m. a 3:00 p.m. – 94 Kg – Jhonatan Rivas

3:00 p.m. a 5:00 p.m. – 75 Kg – Leydi Solis

Taekwondo

Desde 1:00 p.m. Cuartos de Final – Yair Medina (80 Kg), Katherine Dumar (67 Kg), Gloria Mosquera (73 Kg) y yorman Montalvo. Finales a partir de las 3:00 p.m.

Gimnasia Artística

3:30 p.m. Piso masculino – Jossimar Calvo

4:00 p.m. Salto femenino – Laura Pardo y Dayana Ardila

4:00 p.m. Caballo con arzones masculino – Carlos Calvo y Jossimar Calvo

4:50 p.m. Barras Asimétricas femenino – Ginna Escobar

4:50 p.m. Anillos masculino – Didier Lugo y Jossimar Calvo

Softbol Femenino

5:00 p.m. Eliminatorias – México vs. Colombia

Fútbol Femenino

7:00 p.m. Fase de Grupos – Jamaica vs. Colombia

Béisbol Masculino

8:00 p.m. Eliminatorias – Panamá vs. Colombia

Baloncesto Femenino

8:30 p.m. Semifinal – Puerto Rico vs. Colombia