Primoz Roglic aprovechó el trabajo en la subida final de su equipo, el Jumbo-Visma, para rematar de buena manera por delante del resto de favoritos para el título.

El balcánico encabezó un grupo en el que estuvieron dando batalla los colombianos Nairo Quintana, que fue cuarto; Miguel Ángel ‘Supermán’ López, sexto; Egan Bernal, séptimo; Esteban Chaves, en la casilla 12; y Rigoberto Urán, en la 15; todos con el mismo tiempo de Roglic.

La clasificación general siguió liderada por el francés Julian Alaphilippe, que fue quinto en la fracción. Sin embargo, ahora Roglic es tercero a 7 segundos, mientras que el británico Adam Yates se mantuvo en la segunda casilla a 4 segundos.

Entre tanto, los ‘escarabajos’continuaron a 17 segundos de Alaphilippe con Bernal en el sexto escaño de la clasificación individual; Chaves en el octavo; Quintana en el noveno; López en el décimo y Urán en el 15.

Este miércoles 2 de septiembre el trazado será para embaladores con 183 kilómetros, en su mayoría planos, pues solo hay 2 altos intermedios de cuarta categoría.

En video, la victoria de Roglic con los colombianos al acecho en la etapa 4 del Tour de Francia:

