Los problemas de violencia de la ciudad y de la región de Michoacán, afectada por el narcotráfico, tocaron al plantel en el que ya no hay presencia de colombianos, como solía ser habitual.

“De nuestros jugadores, más de la mitad ha recibido llamadas de extorsión; es algo con lo que nos enfrentamos esta vez”, dijo el dirigente en entrevista con la agencia Efe sin precisar de dónde provienen las amenazas.

Y añadió que se cayeron 2 fichajes que estaban listos por esta situación, se trataba de “un delantero de Paraguay y un defensa de Europa, sus nombres me los voy a reservar porque no tiene caso a estas alturas”.

Además, reconoció que la fama del lugar le juega en contra, pero que no lo hace rendirse: “Lo que pasa en Morelia se sabe en todas partes. No es que me esté quejando porque así lo aceptamos y aquí estamos para trabajar, pero los comentarios en el extranjero son negativos”.

Finalmente, apuntó que ha tenido que desprenderse de elementos valiosos como el chileno Diego Valdés o el mexicano Carlos Guzmán, debido a que sus ingresos por patrocinadores, derechos de televisión y mercadotecnia no alcanzan para operar la estructura del club. “Si no vendemos jugadores estamos muertos “, concluyó.