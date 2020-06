green

El máximo directivo del pugilismo colombiano contó que no ha tenido el acompañamiento necesario por parte de las autoridades: “Tuve los síntomas, los reporté a la EPS, no me prestaron atención y debí que hacerme la prueba de manera particular”.

Luego, explicó que dio conocimiento de su caso a las instancias correspondientes y que tampoco le pusieron cuidado.

“Cuando tuve el resultado, me comuniqué con la EPS, con la Alcaldía y la Gobernación para decir que era positivo y solicitar el cerco epidemiológico en mi casa porque tengo 2 hijas, de 6 y 7 años… Llamo todos los días para que les hagan las pruebas y nada, es pura mamadera de gallo”, se quejó.

Y cerró señalando que ni siquiera ha sido tratado con respeto: “Lo más indignante es que una funcionaria de la Alcaldía me dijo que vaya a urgencias, viendo que yo llamo es por mis hijas. Por favor, un poco de humanidad”.

El directivo aclaró que lleva una semana en esta situación y que teme haber esparcido el virus.