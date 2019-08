green

Carlos Queiroz dijo que el certamen clasificatorio a Tokio 2020 no beneficiará a Colombia y que estar en los Juegos Olímpicos tampoco es vital para el desarrollo del fútbol nacional debido a que es categoría sub-23 y los clubes no están obligados a ceder a sus futbolistas.

“El Preolímpico, que me perdonan y sin faltar al respeto, casi que es una competición de Mickey Mouse porque cuando los entrenadores no pueden llamar los jugadores que quieren, estamos es gastando dinero, tiempo y energía”, precisó en rueda de prensa.

Y agregó que para este certamen no se puede adelantar un proceso de trabajo: “Hay que pensar cómo vamos a utilizar el Preolímpico para la conveniencia de Colombia, porque no podemos empezar mañana con unos jugadores, en septiembre con otros, en noviembre con otros y en enero, en el momento de jugar el torneo, con otros”.

Finalmente, dijo que el objetivo debe ser otro: “Vamos a pensar cómo construir, no el Preolímpico, no los Juegos, sino el futuro de Colombia, que creo yo es lo más importante para la conveniencia, eficiencia y utilidad de Colombia, no de los otros”.

En video, las palabras de Queiroz (desde el minuto 28:00):