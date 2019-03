A pocas horas de que embarque hacia París para reintegrarse al PSG después de casi dos semanas de estancia en Brasil, a donde fue para recuperarse de una lesión en el quinto metatarso del pie derecho, el jugador más caro del mundo se despidió de su país en medio de polémicas.

El futbolista se dejó fotografiar por la cantante Anitta a pocos metros de su ex Marquezine, con quien terminó el año pasado. Según relata la prensa brasileña, a la antigua pareja de Neymar no le hizo gracia la situación. Misteriosamente, su Instagram amaneció desactivado este martes.

Marquezine, una de los rostros más famosos de Brasil, y Anitta, considerada la reina del pop en su país, se disputan también el liderato en las redes sociales. En Instagram, la cantante cuenta con 35,5 millones -la mujer más seguida del gigante sudamericano-, mientras que la intérprete se queda en los 34,4. Las dos lejos de los 111 millones de Neymar.

El entorno del delantero, de 27 años, y la propia Anitta, de 25, han negado el romance. No obstante, según el canal UOL, las dos celebridades brasileñas se intercambiaron besos en su exclusivo camarote.

“Soy amiga de Neymar hace muchos, muchos años. Si van a inventar que tuve algo con él, que no tuve, desgraciadamente no tuve nada con nadie“, explicó en un vídeo colgado en sus historias de Instagram la cantante, quien dijo no ser amiga de Marquezine, a pesar de haber coincidido con ella en varias ocasiones.

Tanto Anitta como el futbolista también coincidieron el fin de semana en el tradicional carnaval de Salvador -a unas dos horas en avión de Río-. En Salvador, el capitán de la selección pentacampeona del mundo se ganó algunas críticas por atreverse a bailar poco después de haber abandonado las muletas.

Neymar, por el que el PSG pagó 222 millones de euros (196 millones de dólares), obtuvo el pasado 21 de febrero el permiso del club francés para proseguir su recuperación de la lesión que se produjo en el quinto metatarsiano, en la misma parte del pie derecho que se había lastimado en 2018 y que le tuvo en el dique seco unos tres meses.