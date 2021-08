Este sábado inicia la Vuelta a España y desde ya se están conociendo las nóminas de todos los equipos participantes. Para tristeza de algunos aficionados al ciclismo en Colombia, Nairo Quintana no estará en la última gran vuelta de la temporada, tal cual sucedió el año pasado.

Las esperanzas de figuración nacional en esta competencia tan importante están depositadas en Egan Bernal, quien comandará al equipo Ineos, y en Miguel Ángel López, que buscará revancha con el equipo Movistar del mal Tour de Francia por las lesiones que le dejaron varias caídas.

Aún no está confirmada la participación de Rigoberto Urán, pero el paisa podría ser otro de los ‘escarabajos’ que busque la mejor posición posible en la clasificación de la tercera carrera en importancia del ciclismo mundial. De todas maneras, por estas horas no faltan los interrogantes en torno a por qué Nairo no estará en esta carrera que ganó en 2016 y en la que fue cuarto en su última participación, hace dos años.

Por qué Nairo Quintana no estará en la Vuelta a España 2021

El colombiano hace parte del equipo Arkea, una formación francesa que no hace parte del World Tour, que es la máxima categoría del ciclismo mundial. Al ser un equipo de la ‘segunda división’, el Arkea solo puede participar en las grandes vueltas por invitación de sus organizadores.

Sin embargo, se volvió tradición que en cada gran vuelta inviten a equipos del mismo país, para darles visibilidad y la oportunidad de figurar en el máximo nivel. El Giro de Italia invita formaciones italianas, el Tour hace lo propio con las francesas y la Vuelta también lo hace con las españolas.

Para este año, los organizadores de la competencia ibérica invitaron a los equipos Burgos-BH, Caja Rural y Euskaltel-Euskadi.

Quintana ya había vivido el año pasado lo que es quedarse por fuera de la Vuelta a España y nunca ha tenido reparos por esa situación. Él sabía que se exponía a eso al firmar con el Arkea y tenía claro que la única gran vuelta que tenía garantizada cada año era el Tour.

Ahora el colombiano está entrenando en su natal Boyacá y evaluando la posibilidad de competir en algunas carreras de un día en Europa para cerrar su temporada.