Este martes 9 de abril volvió la Uefa Champions League con la disputa de los primeros partidos de ida: Real Madrid vs. Manchester City y Arsenal vs. Bayern Múnich.

(Vea también: Publican ´ranking’ de los equipos más costosos de los cuartos de final de Champions League)

Ambos compromisos estuvieron cargados de emociones, puesto que todos los equipos marcaron en sus respectivos compromisos. El más llamativo fue sin duda el de ‘Merengues’ ante ‘Citizens’, el cual tuvo una ausencia que nadie esperaba.

Se trata del mediocampista Kevin De Bruyne, quien venía siendo titular indiscutible con el equipo dirigido por Pep Guardiola.

Aunque el belga se perfilaba para ser inicialista, pocos minutos antes de comenzar el partido se conoció que finalmente iría a la banca y no por una decisión técnica.

De acuerdo con unas declaraciones del técnico Pep Guardiola, citadas por el periodista Fabrizio Romano, todo se basó en un dolor que sufrió el jugador en el estómago.

🚨🇧🇪 Pep Guardiola on De Bruyne not starting: “He feels unwell”.

“We made a meeting, he was ready, and when we arrived, in the locker room he started to vomit and he said: I'm not ready”. pic.twitter.com/GCE3mpdE1r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2024