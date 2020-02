Egan Bernal se cayó a 47 kilómetros de la meta, cuando perdió el control de su bicicleta mientras descendía por una curva. El golpe contra el suelo fue tal que el campeón del Tour de Francia se raspó la cola, la pierna derecha y el brazo derecho.

A pesar de ellos, unos kilómetros después, Egan fue uno de los corredores que movió la carrera y protagonizó el primer ataque definitivo dentro del pelotón de los favoritos, que fue aprovechado por el paisa Sergio Higuita, quien se fugó en el remate de la carrera y ganó en solitario la medalla de oro.

Bernal reconoció luego de recibir su medalla de plata que minutos después de la caída contempló seriamente retirarse de la competencia que se llevó a cabo en Tunja, pero que decidió continuar porque estaba corriendo en su país y en una prueba importante como los Nacionales de Ciclismo.

“Pensé retirarme. La caída fue muy fuerte. De hecho, quedé mareado, no sabía qué estaba pasando. Me repuse y dije: ‘Voy a intentar, estoy en Colombia, estos son los campeonatos nacionales’. Si hubiera sido otra carrera, me hubiera retirado”, aseguró el líder del equipo Ineos.

Bernal terminó los Nacionales de Ciclismo con dos preseas: plata en la prueba de ruta y bronce en la contrarreloj individual.