La decisión fue duramente criticada por hinchas del verde paisa y periodistas que mostraron su extrañeza por la alineación dispuesta ante el ‘Decano’.

Dentro de las conclusiones que sacaron está un posible acto de arrogancia por parte del DT, para quien al parecer era más importante el clásico de este domingo ante Millonarios por Liga Águila, que el del torneo internacional.

¿Henríquez (pases cruzados, juego aéreo, liderazgo) y Dayro (goles, goles, goles)…. sentados? ¿Braghieri capitán? 🤐

Ojalá todo lo que planee Almirón, le salga https://t.co/YvBuzi4uCA — Pilar Velásquez V. (@pilarvelasquezv) August 10, 2018

La formación titular elegida hoy por #Almirón en @nacionaloficial vs Tucumán es? Pregunta en serio amigos, yo estoy sorprendido — Eduardo Luis López T (@EduardoLuisFut) August 10, 2018

Hoy toda es de Almirón, nos hizo sentir igual que cuando vimos la alineación de Colombia en el Spartak Stadium, todos supimos en ese momento que éramos un Kamikaze listo a caer en cancha… — Humo Verdolaga (@HumoVerdolaga) August 10, 2018

Que versión tan pobre en todos los conceptos de juego de este @nacionaloficial de Almiron ante Tucumán. Literalmente hoy no jugó a NADA — Francisco J. Velez (@Pachovelez10) August 10, 2018

Estoy por pensar que Almirón no quiere ganar y/o quiere que le vaya muy mal para que lo echen de la institución. No encuentro otra razón para la nómina de hoy — SEBASTIÁN STRADA (@sebastianstrada) August 10, 2018

Almirón respondió en rueda de prensa sobre la ausencia de Dayro Moreno (quien terminó entrando a la cancha en el segundo tiempo) que estuvo enfermo previo al partido, y pensó que no aguantaría los 90 minutos; no obstante, reconoció que a la hora de poner o no al delantero también estaba en su mente el partido ante los ‘embajadores’, como se lee en AS Colombia.

La que sí quedó en duda fue la razón por la que el Alexis Henríquez quedó relegado a la suplencia, mientras que la cintilla de capitán se quedó en el brazo de Diego Braghieri. “Es una de las decisiones más radicales que ha tomado el DT de Atlético Nacional”, indica Futbolete.

Como advierte El Colombiano, Nacional quedó con su derrota contra las cuerdas en la Libertadores y si no vence a Millonarios en el Atanasio, también tambaleará el puesto del entrenador.