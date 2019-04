En rueda de prensa con varios medios de Bogotá, Jorge Luis Pinto dijo que efectuar la Copa América en 2 países al tiempo representa una falta de respeto hacia los hinchas.

“No voy a estar de acuerdo nunca en que se partan las sedes, la mitad en Argentina y la mitad en Colombia. Siento pena de eso, es un maltrato a la afición”, dijo inicialmente.

Luego, se despachó contra los dirigentes que la quieren implementar: “Creo que ni el presidente de la Fifa ha estado en los 10 mundiales en los que yo he estado… Yo sí puedo hablar de los viajes que me ha tocado hacer, fui de los Ángeles a Washington a ver un partido, y de Japón a Corea a ver un partido. De pronto ellos no lo han hecho, y si lo han hecho, sería en avión privado de Fifa, que es facilísimo. Pero la afición se está maltratando terriblemente”.

“Argentina y Colombia pueden hacer una Copa América independiente”, enfatizó.

Y cerró su intervención recalcando que a la fanaticada no le se puede tratar así: “Eso no hay que hacerlo porque la afición es el estímulo del fútbol y un estadio desocupado no motiva a nadie, ni a los jugadores”.

La sede, o sedes, para la Copa América de 2020 será anunciada por la Confederación Suramericana, Conmebol, este martes 9 de abril.

En video, las palabras de Pinto: