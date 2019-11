Luego de más de 7 años, el marcador de punta, quien lleva actualmente 10 temporadas en el club de Avellaneda, habló sobre el problema entre el guardameta argentino y el jugador ‘cafetero’, el cual terminó en el camerino amenazando a todos sus compañeros con un revolver.

“Fue un momento muy difícil para todos e impensado, también. Pero bueno, son cosas del fútbol”, aseguró este viernes el lateral derecho de la ‘Academia’ en el programa ‘Fox Radio Argentina’, de Fox Sports.

“A Teo, lo digo siempre, en mi equipo dámelo, pero sin revolver… La verdad a mí me sorprendió lo que hizo ese día. Ni en mi vida personal, ni en la calle me pasó que me hayan apuntado con una pistola”, añadió Iván Pillud en el programa deportivo.