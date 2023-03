Carlos ‘El Pibe’ Valderrama es toda una autoridad a la hora de hablar del fútbol colombiano y más del Junior de Barranquilla, equipo con el que salió campeón en los años 1993 y 1995.

Ante la crisis de resultados del club ‘Tiburón’, el samario de 61 años opinó sobre el rendimiento de algunos jugadores que han sido cuestionados por la afición rojiblanca, dialogo que sostuvo con Fabio Poveda Ruíz, periodista deportivo de la emisora Blu Radio.

Uno de los que estuvo en la baraja de observables con lupa es el mediocampista chocoano Didier Moreno, ex Independiente Medellín y Deportivo La Coruña de España.

Para Valderrama, este jugador es el equilibrio del cuadro ‘Tiburón’ y siempre lo tendría en su equipo si él fuera el timonel del barco que se encuentra naufragando en el fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay.

“Hay un jugador en Junior que corre y corre y a la gente no le gusta. Didier Moreno en mi equipo es titular siempre, porque se muere adentro de la cancha. Ese conmigo juega porque tiene corazón”, dijo el exfutbolista.

A pesar del espaldarazo de ‘El Pibe’ Valderrama al jugador Didier Moreno, la afición rojiblanca piensa distinto y le reclama constantemente al volante de contención por su desempeño en el terreno de juego.

Algunos opinan en redes sociales que en estos momentos demuestra un bajo nivel futbolístico, al igual que otras piezas importantes del engranaje del técnico ‘Bolillo Gómez’.

— No Face…No Name … (@NoFace_noname_1) February 5, 2023

Bueno Arturo tu mismo te sacaste de este equipo por querer insistir con Didier moreno,no tienes nada de autocrítica y mucho menos escuchas a la afición que si por algo lo ha criticado 4 años no era para que tú lo dejaras en el equipo y mucho menos de baluarte. Y scarpetta x dioss

Que desastre es Didier Moreno. No marca, no recupera, no nada.

— Breinner Arteta Cañizares (@ArtetaBreinner) March 24, 2023