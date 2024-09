Las Eliminatorias Sudamericanas están de regreso y, este viernes, 6 de agosto, la Selección Colombia visita territorio inca para enfrentar a Perú en el duelo correspondiente a la séptima fecha.Â

Actualmente, la ‘Tricolor’ es tercera en la clasificación general y se medirá contra el último en la tabla, en un juego que seguramente tendrá novedades en la alineación con la posible suplencia de James Rodríguez.Â

Cómo va el partido Perú vs. Colombia, de Eliminatorias

Â

10:29 p.m 2024-09-06T22:29:41-05:00 ID: tfroi ¡Terminó el partido! 1-1. Empate de visita y sigue el invito (en Eliminatorias) Todos sabíamos que no podíamos perder contra el último.

Â

10:26 p.m2024-09-06T22:26:25-05:00 ID: lwltx Minuto 90+4: ay Richard… ¿Por qué una falta a estas alturas? El colombiano metió la pierna y nos dejó una jugada peligrosa picando.

Â

10:23 p.m2024-09-06T22:23:21-05:00 ID: qfnsv Minuto 90+1: Colombia está que remonta Centro que iba para gol, pero ‘Richie’ Rios no llegó.

Â

10:13 p.m2024-09-06T22:13:36-05:00 ID: vxzih Minuto 82: ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! ¡Vamos, Colombia! Centro de James, claro… Y GOL DE ‘LUCHITOOOO’.

Â

10:11 p.m2024-09-06T22:11:27-05:00 ID: ykqpn Minuto 78: casi, casito llega el gol de Durán Cabezazo de Durán que salvó Gallese.

Â

10:06 p.m2024-09-06T22:06:46-05:00 ID: kfgct Minuto 73: ay, Diosito… Casi llega el empate Gallese manoteó una pelota a ras de Ríos. ¡Vamos, Colombia!

Â

10:05 p.m2024-09-06T22:05:01-05:00 ID: jjstl Minuto 72: doble cambio en Colombia, a ver si empatamos Enraron Durán y Asprilla; salieron Córdoba y Arias.

Â

10:02 p.m2024-09-06T22:02:54-05:00 ID: pqzom Minuto 68: ¡gol de Perú! Callens, en jugada de tiro de esquina, pone a los locales arriba.

Â

Â

9:51 p.m2024-09-06T21:51:08-05:00 ID: mygqe Minuto 55: pues no es que haya pasado mucho, la verdad Ni de un lado ni del otro.

Â

Â

9:37 p.m2024-09-06T21:37:37-05:00 ID: btvfp ¡Comenzó el segundo tiempo! Vamos, Colombia

Â

9:35 p.m2024-09-06T21:35:55-05:00 ID: yepxw ¡Se viene el capitán! Y Yerry Mina Doble cambio en Colombia… James está en cancha.

Â

9:21 p.m2024-09-06T21:21:26-05:00 ID: qubso ¡Final del primer tiempo! Sin goles, sin muchas opciones, sin emociones… ¡Sin, sin, sin!

Â

9:17 p.m2024-09-06T21:17:16-05:00 ID: erbnj Minuto 43: Valera y Cuesta se estrellaron y ¡qué dolor de cabeza! Ese punto en donde es beso o cabezazo… Optaron por lo segundo y terminaron en el piso.

Â

9:12 p.m2024-09-06T21:12:54-05:00 ID: dowhi Minuto 38: ay, Sinisterra, de la que te salvaste Ya tenía amarilla y mete ese pisotón 🤦🏻‍♂️

Â

9:09 p.m2024-09-06T21:09:46-05:00 ID: yforw Minuto 37: ¡Camilooooooo! Salva, arma, pone pases… El portero cortó avance peruano y le puso la bola a Díaz, que no capitalizó.

Â

9:08 p.m2024-09-06T21:08:39-05:00 ID: tavvf Minuto 36: falta de Luis Díaz Metió la piernita el colombiano en la mitad de la cancha.

Â

9:06 p.m2024-09-06T21:06:35-05:00 ID: vrapj Minuto 34: tiro de esquina para Colombia Zambrano se la quitó a ‘Luchito’ y cortó el avance colombiano.

Â

9:04 p.m2024-09-06T21:04:06-05:00 ID: mkuox Minuto 30: bajó un poco el ritmo del partido No se hacen daño ‘chibchas’ e ‘incas’.

Â

9:00 p.m2024-09-06T21:00:20-05:00 ID: pmvrn Minuto 27: amarilla para Colombia Se la ganó Sinisterra por una sujeción.

Â

8:58 p.m2024-09-06T20:58:37-05:00 ID: fjcqn Minuto 25: goool… anulado a Perú. ¡Nos salvamos! Lapadula estaba en fuera de lugar y el juego sigue 0-0.

Â

8:56 p.m2024-09-06T20:56:25-05:00 ID: lhqqm Minuto 23: Lucumí nos salvó Le quitó el balón de los pies a Lapadula… Justo a tiempo.

8:55 p.m2024-09-06T20:55:18-05:00 ID: zvywf Minuto 20: ¡Leeeeeeerma! Vamos, que está que llega Remate de media distancia del volante colombiano, pero controló Gallese.

Â

8:53 p.m2024-09-06T20:53:40-05:00 ID: yciwr Minuto 19: se salva Colombia La saga reaccionó luego de una desconcentración en el medio y se evitó el gol peruano.

Â

8:52 p.m2024-09-06T20:52:18-05:00 ID: ssusq Minuto 18: Córdoba, casi El delantero no alcanzó a conectarla plena, y Gallese salvó a los locales

Â

8:51 p.m2024-09-06T20:51:01-05:00 ID: akmji Minuto 16: la perdió Colombia. Richard Ríos la mandó por arriba, después de un enredo en el área entre sus compañeros.

Â

8:49 p.m2024-09-06T20:49:31-05:00 ID: lfsyi Minuto 14: se la rebuscó Córboda y puso a sufrir a los locales El delantero se sacó un tiro de esquina de la galera. ¡Vamos, Colombia!

Â

8:48 p.m2024-09-06T20:48:12-05:00 ID: vsrej Minuto 12: ¿eso no fue falta sobre Córdoba? Patadón de Zambrano que por poco se lleva la cabeza del colombiano, pero el árbitro no dio nada.

Â

8:46 p.m2024-09-06T20:46:43-05:00 ID: fchso Minuto 10: ¡se salva Colombia! ¡Camilooooooo! el portero colombiano voló y evitó el gol de cabeza de los peruanos.

8:45 p.m2024-09-06T20:45:39-05:00 ID: pfckv Minuto 9: Arias la pierde y la manda lejos, lejos… lejos El extremo desaprovechó el tiro libre.

Â

8:44 p.m2024-09-06T20:44:06-05:00 ID: gjnvr Minuto 8: tiro libre peligroso para Colombia Zambrano metió la mano cerca del área local.

Â

8:42 p.m2024-09-06T20:42:03-05:00 ID: gsgpg Minuto 4: Perú respondió, pero Colombia se defendió bien Daniel Muñoz se mostró firme ante la arremetida peruana.

Â

8:40 p.m2024-09-06T20:40:10-05:00 ID: mlbke Minuto 2: Lerma casi la mete de cabeza Tiro de esquina cobrado por Arias, pero faltó poco para Colombia.

Â

Â

8:27 p.m2024-09-06T20:27:29-05:00 ID: jvqby ¡Se inicia el partido entre Colombia y Perú! Colombia busca llevarse los tres puntos de Lima. ¡SUENA EL HIMNO DE COLOMBIA! 🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/U1gU5FtBuX — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 7, 2024

Â

8:05 p.m2024-09-06T20:05:28-05:00 ID: jpzzs Luis Díaz será el capitán de la Selección Colombia 🚨𝑻𝑰𝑻𝑼𝑳𝑨𝑹 Así vamos para enfrentar a Perú por las Clasificatorias a la Copa Mundial de la FIFA 2026. 🇵🇪 🆚 🇨🇴#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/QbMa64rYfM — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 7, 2024

Â

Â

Â

4:30 p.m2024-09-06T16:30:54-05:00 ID: commo El equipo está completo en Lima 📸 ¡𝑺𝒆 𝒔𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆, 𝑪𝑶𝑳𝑶𝑴𝑩𝑰𝑨 𝒆𝒏 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒔𝒂! 🏟 Ya estamos en el 𝙉𝙖𝙘𝙞𝙤𝙣𝙖𝙡 𝙙𝙚 𝙇𝙞𝙢𝙖 🇵🇪🆚🇨🇴#TodosSomosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/m6HMPn9ogP — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 7, 2024

Â

3:03 p.m2024-09-06T15:03:04-05:00 ID: znxei Formación probable de Colombia Vargas; Muñoz, Cuesta, Lucumí, Mojica; Lerma, Ríos, Arias; Díaz, Sinisterra, Córdoba.

3:02 p.m2024-09-06T15:02:12-05:00 ID: uyafh La Selección Colombia, lista para enfrentar a Perú ¡𝗛𝗼𝘆 𝗷𝘂𝗴𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗧𝗢𝗗𝗢𝗦, 𝗵𝗼𝘆 𝗷𝘂𝗲𝗴𝗮 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔! 🆚 🇵🇪

🗓 Viernes 6 de septiembre

🕞 8:30 pm (hora COL)

🏟 Estadio Nacional, Lima

🏆 Clasificatorias Copa Mundial de la FIFA 2026™️

📺 @CanalRCN @GolCaracol 🔗 https://t.co/cbZnyPZtVF#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/X02dPK2Qr4 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 6, 2024

Â

A qué hora es el partido Perú vs. Colombia y por dónde ver

El juego de Eliminatorias entre Perú y Colombia está programado para las 8:30 p. m. y se podrá ver gratis en los canales nacionales, es decir, Caracol TV y Canal RCN.

Qué dijo Jorge Fossati del partido Perú vs. Colombia

En diálogo con RCN, Jorge Fossati, entrenador de Perú, lanzó una indirecta a la Selección Colombia por los partidos en Barranquilla a las 3:00 p. m. para sacar ventaja del clima.

“Nosotros cambiamos de estadio. Lastimosamente, el Monumental no está en buenas condiciones, razón por la que decidimos jugar en el Nacional… No ando buscando esas ventajitas y tampoco te voy a jugar a hora inapropiada en el medio del calor. Nosotros no buscamos sacarle ventaja a nadie. Yo no te pongo a jugar con 40 grados a las 3:00 de la tarde, no buscamos ese tipo de cosas”, dijo.

