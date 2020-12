Este miércoles Junior de Barranquilla disputó el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Coquimbo de Chile, partido que a pesar de ganar lo dejó eliminado de la competición.

El equipo ‘rojiblanco’ debía meter al menos 2 goles para pasar la serie, pero se quedó cortó y solo pudo ganar 1-0, gracias a un gol de su delantero Miguel Ángel Borja.

Precisamente ese gol de Borja fue el que desató la polémica en redes con José Hugo Illera y el también periodista Luis Arturo Henao.

Joshua Mattar, otro comunicador deportivo, publicó en Twitter una estadística que llamó la atención de Henao.

“RÉCORD HISTÓRICO – @MiguelABorja9 (10 goles en 21 partidos) iguala a Wilson Morelo (10 en 33) como máximo anotador colombiano en toda la historia de la @Sudamericana”, comentó Mattar, a lo que Henao le preguntó que de esos 10 goles cuántos habían sido de penal.

Minutos después de esa pregunta, se viralizó una foto en la que supuestamente José Hugo Illera, hijo del periodista que hace poco se disculpó con América de Cali por el tema del coronavirus, insultaba a Luis Arturo Henao con palabras fuertes.

Sin embargo, en la mañana de este jueves, Illera publicó un tuit en el que aseguró que todo se trató de un montaje.

“He sido víctima de un montaje en donde agreden verbalmente a @ElColeccioniste. No he sido periodista de expresarme de esa manera y mucho menos en una red social como esta, además, nunca he agredido a mis colegas”, escribió el periodista barranquillero.

Por último, dijo que iniciaría una investigación con las autoridades para dar con el responsable del montaje.

Por su parte, Luis Arturo Henao retuiteó este último mensaje, dándole credibilidad a lo dicho por su colega.

Me permito informar que:

He sido víctima de un montaje en donde agreden verbalmente a @ElColeccioniste no he sido periodista de expresarme de esa manera y mucho menos en una red social como esta, además, nunca he agredido a mis colegas.

Iniciaré investigación con las autoridades pic.twitter.com/MyVZouM0yo

— JOSÉ HUGO ILLERA (@JOSEHUGOILLERA) December 17, 2020