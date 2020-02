green

Hernán Crespo, entrenador que estaba atendiendo a la prensa, estaba señalando que este sábado 29 de febrero, cuando su equipo visite a River Plate en la penúltima fecha de la liga argentina, sus dirigidos deben hacer lo que saben y respetar su identidad de juego.

En ese momento, el corresponsal en cuestión tomó la palabra e hizo la pregunta que sacó de casillas a Crespo por la obviedad de la misma.

Acá, el cruce de conceptos entre ambos:

Periodista: Decir vamos a hacer lo que sabemos es ¿salir a ganar?

Crespo: ¿En serio me lo estás preguntando?

Periodista: Sí.

Crespo: Hazme otra pregunta.

Periodista: Te lo consulto.

Crespo: ¿Hay alguien que sale a perder o a empatar?

Periodista: No.

Crespo: Uno sale a ganar. Me parece una obviedad.

Periodista: Está perfecto.

Crespo: Pero te voy a decir otra cosa: si no te conociera, me estarías faltando al respeto

Después del incidente, la conferencia continuó con los demás reporteros tocando el tema de la importancia del partido para Crespo, que es ídolo de River, club que es líder y que con un triunfo podría quedar campeón.

En video, la pregunta y el enojo del DT: