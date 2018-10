Durante la nota, el experimentado presentador Aldo Proietto, de 73 años de edad, le preguntó a Sebastián Villa de dónde era y el atacante respondió que de Bello, cerca a Medellín.

Acto seguido, el comunicador le dijo: “¿Sabes que tenés a un ídolo argentino en Medellín?” y el jugador respondió: “No, no sabía”.

“Carlos Gardel, ¿nunca oíste hablar de él?”, replicó Proietto. Ante lo cual Villa apuntó: “No, pero le mando un saludo muy especial y un gran brazo”.

En ese momento, el periodista se molestó y quiso acabar la charla con Villa, pero sus compañeros de mesa no lo dejaron.

Sin embargo, luego le hizo una recomendación en tono de bula: “No me gustó que no conocieras a Gardel; así que cuando bajes de tu edificio, pregúntale al encargado, al portero, a una señora que limpia o a un vecino quién era Gardel”.

Frente a este reclamo y sin tener idea de lo que estaba pasando, el colombiano intentó ser lo más educado posible y agregó: “Le mando un saludo muy especial y que Dios lo bendiga”.

Villa, de 22 años, no sabía que Carlos Gardel fue un cantante de tango que en 1935 murió en Medellín. Pensó que le estaban hablando de cualquier persona; pero el comunicador no tuvo la amabilidad de explicarle para no hacerlo quedar mal ante la audiencia.

