Jorge Fernando Perdomo expresó que pretende ir al detector de mentiras debido a que la Federación Colombiana de Fútbol puso en duda su versión sobre los sobornos de mil millones de pesos que, según él, hubo por parte del operador de boletería hacia los dirigentes Luis Bedoya, Ramón Jesurún y Álvaro González, respectivamente.

“Me ofrecieron un dinero para que el contrato del venta de boletas para el mundial de Rusia se prorrogara para el siguiente mundial… Me dijeron que habría un dinero para mí como se lo entregaron a los 3 directivos en mención”, indicó al respecto.

Además, confrontó a las cabezas de la Federación: “Tengo claro que no estoy faltando a la verdad, por eso he dicho que me someto a la prueba del polígrafo… Sería lo ideal que nos sometiéramos todos para saber quién está mintiendo”.