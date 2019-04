Muchos se preguntan por qué el alevoso peleador y excampeón en dos categorías de la Ultimate Fighting Championship (UFC) le dio por retar al actor de cine de acción y comedias, quien protagonizó una película que tiene que ver con artes marciales, se pregunta el portal Unilad.

El irlandés retó a Wahlberg, en su particular estilo provocador, a través de las redes sociales “para invitar al actor a un combate en el que estarían en juego las acciones de la UFC que tiene el estadounidense”, señala Mundo Deportivo. Este es el trino:

I’ve decided to challenge Hollywood actress Mark Walhberg next.

A fight for all the shares!

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 31, 2019