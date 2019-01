Sobre su el meñique derecho, Fernando Castro contó: “Cuando llegué al fútbol, en 1970, venía de trabajar 7 años en la Central Hidroeléctrica de Caldas, donde perdí el dedo”.

Además, dijo que sigue trabajando como entrenador debido a que aún no se ha logrado jubilar: “Por eso exijo en todos los clubes que pe paguen salud y pensión, porque no me puedo pensionar con el mínimo”.

Y apuntó que se irá del fútbol apenas consiga ese objetivo:

“Si mañana me llama el abogado y me dice que ya me salió la pensión, le dio don Tulio [Gómez, dueño de América] muchas gracias, le doy gracias al Señor de Buga y me radico en Manizales”.

En video, las palabras del ‘Pecoso’ Castro: