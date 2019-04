En entrevista con Caracol Radio, Castro indicó que hay un asesor extranjero que pudo haberle sugerido a Tulio Gómez, máximo accionista del América, que lo desvinculara del equipo, pese al quinto puesto en la tabla de posiciones.

“Hay mucha gente que le habla a don Tulio [Gómez], como un españolete que le habla y le habla… Quién sabe a quién traerán ahora. Pero cambiando técnico cada 6 meses, una institución se muere”, apuntó.

Por otra parte, enfatizó en que los dirigentes no tuvieron queja de él y consideró que perder 3 partidos seguidos fue el detonante para su salida, aunque aclaró que las derrotas llegaron cuando cambió de arquero.

“Me mató la lesión de Carlos Bejarano [portero titular] porque con este arquero [Arled Cadavid, el emergente] nos hicieron goles en cada partido y perdimos 3 seguidos, eso es todo”, explicó.

Finalmente, señaló que si logra pensionarse, no dirigirá más: “Necesito que en el Deportivo Cali me paguen como 8 años de salud y pensión a Colpensiones. Si me pagan eso, de inmediato me llega la pensión y no hago más”.